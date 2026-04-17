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New Jersey: Zugticket zum WM-Stadion kostet 150 US-Dollar

Der Preis für eine Hin- und Rückfahrt mit dem Zug liegt damit über dem Elffachen des Normalpreises.

New Jersey: Zugticket zum WM-Stadion kostet 150 US-Dollar Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Nicht nur die Eintrittskarte, auch die Anreise zu den Spielen bei der Fußball-WM im Sommer in Nordamerika kann richtig teuer werden.

Zumindest in New Jersey. NJ Transit und Fußball-Weltverband FIFA gaben am Freitag bekannt, dass die Tickets für den öffentlichen Transport zum MetLife Stadium in East Rutherford, acht Kilometer westlich von New York City, 150 US-Dollar (127 Euro) kosten werden Der Preis gilt für die Hin- und Rückfahrt.

Damit kostet ein Ticket mehr als das Elffache des üblichen Preises. Laut "The Athletic" und "Guardian" liegt der Ticketpreis für gewöhnlich bei 12,90 US-Dollar.

Der Preis gilt für Züge und Shuttles von New York City zum Stadion. Andere Transportmöglichkeiten werden eingeschränkt sein, weil die 20.000 Parkplätze rund ums Stadion an den WM-Spieltagen gesperrt sein werden.

Die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus kostet 80 US-Dollar. Eine Ermäßigung für Kinder oder Pensionisten gibt es weder bei Zug noch Bus.

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