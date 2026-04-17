Brügge gegen Real Madrid im Youth-League-Finale

Das UEFA Youth League-Finale 2026 heißt FC Brügge gegen Real Madrid.

Die Belgier gewinnen im früheren Halbfinalspiel am Freitag mit 3:1 gegen SL Benfica. Goemaere (37.), Garcia (57.) und Musuayi (66.) treffen für Brügge.

In einer hitzigen Schlussphase unterläuft Verlinden noch ein Eigentor zum 1:3 aus Sicht der Portugiesen (90.+2), ehe es auf beiden Seiten jeweils eine Gelb-Rote Karte gibt (90.+9).

Real Madrid setzt sich im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain durch, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte. Ly traf für PSG (29.), Navascues glich aus (83.).

Das Finale steigt am Montag im Stade de la Tuiliere in Lausanne, dort fanden auch bereits die Halbfinalspiele statt. Am üblichen Austragungsort in Nyon finden im Moment Renovierungsarbeiten statt.