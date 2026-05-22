Baidoos RC Lens krönt sich erstmals zum französischen Pokalsieger

RC Lens krönt sich mit einem 3:1-Sieg gegen OGC Nizza zum Sieger des Coupe de France.

Das Spiel gestaltet sich zu Beginn bei mehr Ballbesitz von Nizza ausgeglichen. In der 25. Minute kann Lens jedoch mit dem 1:0 durch Thauvin vorlegen.

Kurz vor der Pause gelingt Edouard das 2:0 (40.), doch Nizza gibt sich kämpferisch, kommt zu mehr Chancen und schafft in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Coulibaly den Anschluss zum 2:1-Pausenstand.

Sieg ohne Baidoo

Die Entscheidung fällt in der 78. Minute. Sima trifft zum dritten Tor für sein Team und lässt Lens damit über den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte jubeln. Der Zweite der Ligue 1 glänzte an dem Abend mit Effizienz.

ÖFB-Legionär Samson Baidoo wirkt beim Sieg nicht mit, er wurde zuletzt aufgrund einer Verletzung ausgewechselt (mehr dazu >>>).