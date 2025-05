Adi Hütter im Visier von Serie-A-Topklub

Mit Platz drei zeigte Adi Hütter mit AS Monaco in der französischen Ligue 1 erneut auf. Es ist also kein Wunder, wenn der ein oder andere Klub den Vorarlberger am Zettel hat.

Eine neue Spur führt jetzt zur AS Roma. Dort soll Claudio Ranieri, der den Klub übergangsmäßig übernommen hatte, ersetzt werden. Zuletzt wurde Jürgen Klopp mit dem Posten in Verbindung gebracht. Sein Berater dementierte >>>

Hütter als Plan B?

Laut "Il Messaggero" ist Nottingham-Coach Nuno Espirito Santos ein heißer Kandidat. Das Medium bringt aber auch Adi Hütter ins Spiel. Beide sollen aber als Alternativoptionen gelten.

Topfavoriten sind, wie es heißt, Unai Emery (Aston Villa), Cesc Fabregas (Como) und Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo). Sollte keiner der Coaches am Ende in Rom landen, könnte Hütter heiß werden.

Einen Spieltag vor Schluss ist AS Roma Fünfter, kann aber noch in die CL-Plätze vorrücken.

