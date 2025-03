Thomas Tuchel sorgt mit seiner ersten Kader-Nominierung als englischer Nationalteamtrainer für Überraschung.

Für die anstehenden Auftaktduelle in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 - zunächst treffen die Three Lions am kommenden Freitag auf Albanien, am darauffolgenden Montag dann auf Lettland - nominierte der Deutsche erstmals einen Kader.

Dabei setzt der Ex-Dortmund- und Bayern-Trainer neben Bayern-Star Harry Kane auf zwei Rückkehrer sowie Debütanten. So kehrt Jordan Henderson (Ajax Amsterdam) zurück, er stand das letzte Mal im November 2023 für die Engländer auf dem Platz.

Auch Marcus Rashford (aktuell an Aston Villa ausgeliehen) verzeichnete seinen letzten Einsatz beim Freundschaftsspiel gegen Brasilien im März des Vorjahres. Er ist ebenfalls wieder zurück im Aufgebot.

Zwei neue Gesichter & fehlende Stars

Neu im Team sind Verteidiger Dan Burn von Newcastle United sowie Linksverteidiger Myles Lewis-Skelly von Arsenal.

Einige prominente Namen fehlen hingegen im 26-köpfigen Kader, wie etwa Jack Grealish (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa) oder Conor Gallagher (Atletico Madrid). Bukayo Saka (Arsenal) fehlt verletzungsbedingt.

It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) March 14, 2025