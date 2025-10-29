Endstation Glasner! Crystal Palace wirft Liverpool aus EFL-Cup

Der FC Liverpool muss sich zum dritten Mal in dieser Saison Oliver Glasner und Crystal Palace geschlagen geben!

Die "Reds" unterliegen den "Eagles" im Achtelfinale des EFL-Cups vor heimischer Kulisse mit 0:3. Im Community Shield hatte sich Palace im Elfmeterschießen durchgesetzt, in der Premier League mit 2:1.

Zwar startet die B-Elf von Coach Arne Slot recht gut in das Spiel, doch die Schussausbeute ist mager - nur ein Versuch geht in der ersten Hälfte auch aufs Tor. Besser macht es Palace, und zwar gleich im Doppelschlag.

Sarr schockt den Gastgeber an der Anfield Road mit einem Doppelschlag, der Angreifer trifft in der 41. und 45. Minute zur 2:0-Führung.

Kaum Torgefahr und Rot für Liverpool

Auch nach Wiederanpfiff ist Palace an einem weiteren Tor näher dran als die "Reds" an ihrem ersten. Denn von Liverpool kommt weiterhin wenig bis gar nichts auf das Tor von Keeper Benitez.

Das Wetter an der Anfield Road passt zur Stimmung - strömender Regen. In der 79. Minute fliegt dann auch noch Nallo nach einem Foul an Devenny mit glatt Rot vom Platz. Pino macht in der 87. Minute aus Sicht der Glasner-Elf alles klar.

Glasner gewinnt mit Palace erstmals seit Anfang Oktober wieder ein Pflichtspiel, für Liverpool ist es die sechste Niederlage aus den letzten sieben Bewerbspartien.

City und Arsenal weiter - Spurs raus

Manchester City gelingt der Aufstieg in das Viertelfinale dank eines 3:1-Erfolgs gegen Zweitligist Swansea City. Die Skyblues drehen ein 0:1 durch Franco (12.) mittels der Treffer von Doku (39.), Marmoush (77.) und Cherki (90.+3).

Der FC Arsenal besiegt Brighton & Hove Albion mit 2:0. Die Tore erzielen Nwaneri (57.) und Saka (76.).

Tottenham Hotspur verliert bei Newcastle United mit 0:2. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso spielt durch, für das Heimteam treffen Schär (24.) und Woltemade (50.).

Wolves unterliegen Chelsea

Endstation ist auch für die Wolverhampton Wanderers, die sich dem FC Chelsea zuhause mit 3:4 geschlagen geben müssen.

Bereits nach 41 Minuten führen die "Blues" dank Santos (5.), George (15.), und Estevao (41.) mit 3:0, die Wolves kommen aber durch Arokdare (48.) und Møller Wolfe (73.) nochmal heran.

Trotz Gelb-Roter Karte gegen Delap (86.), der erst in der 60. Minute eingewechselt wird, gelingt Chelsea durch Gittens (89.) die vermeintliche Vorentscheidung. Doch die Wolves schlagen nochmal zurück - erneut durch Møller Wolfe (90.+1). Chelsea bringt die Führung knapp über die Zeit.

Am Vortag haben sich Brentford (5:0 gegen Grimsby Town), Fulham (5:4 i.E. gegen Wycombe Wanderers) sowie Cardiff City (2:1 gegen Wrexham) für das Viertelfinale qualifiziert.