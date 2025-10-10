Suche
    England England ENG Wales Wales WAL
    Endstand
    3:0
    3:0, 0:0
    • Nachbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Keine Stimmung im Wembley: Tuchel kritisiert englische Fans

    Beim Länderspiel gegen Wales hatte sich Englands Teamchef mehr von den Fans erwartet.

    Keine Stimmung im Wembley: Tuchel kritisiert englische Fans Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Thomas Tuchel beklagt die fehlende Unterstützung der englischen Fans beim 3:0 gegen Wales (zum Spielbericht>>>) im Londoner Wembley-Stadion.

    "Im Stadion herrschte Stille – wir haben von den Fans keine Energie zurückbekommen. Und ich finde, die Spieler haben viel geliefert, um mehr von den Tribünen zu bekommen", kritisierte Englands Fußball-Nationaltrainer beim TV-Sender ITV nach dem Testspiel-Erfolg am Donnerstag gegen den Nachbarn.

    "Was kannst du mehr tun?"

    Er erwarte mehr von Wembley, bejahte Tuchel eine entsprechende Nachfrage des Reporters. "Was kannst du mehr tun, als drei Tore in 20 Minuten zu schießen? Und wie wir weitermachen, die Art, wie wir Wales attackieren. Wir haben sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte entkommen lassen, Ball nach Ball nach Ball gewonnen", führte Tuchel aus.

    "Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans aus Wales hört, ist das ein bisschen traurig, denn ich finde, die Mannschaft hätte heute große Unterstützung verdient gehabt."

    England gewinnt

    England gewinnt "Battle of Britain" gegen Wales

    International - Sonstiges

    Mehr zum Thema

    England gewinnt "Battle of Britain" gegen Wales

    England gewinnt "Battle of Britain" gegen Wales

    Sonstiges
    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    England - Premier League
    40
    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    England - Premier League
    2
    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    England - Premier League
    5
    ManUnited-Boss: Amorim soll drei Jahre Zeit bekommen

    ManUnited-Boss: Amorim soll drei Jahre Zeit bekommen

    England - Premier League
    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    England - Premier League
    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    England - Premier League
    8
    Sprung auf Platz zwei: Tottenham mit Auswärtssieg bei Leeds

    Sprung auf Platz zwei: Tottenham mit Auswärtssieg bei Leeds

    England - Premier League

    Kommentare