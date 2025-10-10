Keine Stimmung im Wembley: Tuchel kritisiert englische Fans

Thomas Tuchel beklagt die fehlende Unterstützung der englischen Fans beim 3:0 gegen Wales (zum Spielbericht>>>) im Londoner Wembley-Stadion.

"Im Stadion herrschte Stille – wir haben von den Fans keine Energie zurückbekommen. Und ich finde, die Spieler haben viel geliefert, um mehr von den Tribünen zu bekommen", kritisierte Englands Fußball-Nationaltrainer beim TV-Sender ITV nach dem Testspiel-Erfolg am Donnerstag gegen den Nachbarn.

"Was kannst du mehr tun?"

Er erwarte mehr von Wembley, bejahte Tuchel eine entsprechende Nachfrage des Reporters. "Was kannst du mehr tun, als drei Tore in 20 Minuten zu schießen? Und wie wir weitermachen, die Art, wie wir Wales attackieren. Wir haben sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte entkommen lassen, Ball nach Ball nach Ball gewonnen", führte Tuchel aus.

"Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans aus Wales hört, ist das ein bisschen traurig, denn ich finde, die Mannschaft hätte heute große Unterstützung verdient gehabt."