Ex-Austria-Coach Michael Wimmer in England im Gespräch

Im vergangenen Mai stellte der FK Austria Wien Cheftrainer Michael Wimmer im Saison-Endspurt frei. Mittlerweile fungiert Stephan Helm als Coach der Veilchen, die in der ADMIRAL Bundesliga auf Tabellenplatz zwei überwintern.

Vor rund einem Monat stand Wimmer bei mehreren Klubs im Gespräch – beim SCR Altach, der SpVgg Greuther Fürth und dem Grasshopper Club Zürich. Bei keinem der drei Vereine ergab sich ein Engagement. Nun taucht der Name des 44-Jährigen jedoch im Umfeld eines englischen Drittligisten auf.

Die Bristol Rovers aus der EFL League One trennten sich vor wenigen Tagen von Trainer Matt Taylor und sind seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger. Wie "Bristol Live" berichtet, wurde Wimmer zuletzt lose mit dem Rovers-Trainerposten in Verbindung gebracht. Es sei jedoch unklar, ob er ernsthaft in Betracht gezogen wurde bzw. wird.

Bisher war Wimmer nur in Deutschland und Österreich als Trainer tätig. In Bristol ginge es gegen den Abstieg. Der Klub liegt zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job!