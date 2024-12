Verstärkt sich Austria Wien mit einem Mittelfeldspieler aus der Deutschen Bundesliga?

Wie aus einem Bericht von "africafoot.com" hervorgeht, soll es zwischen Aymen Barkok, einem offensiven Mittelfeldspieler von Mainz 05, und den Verantwortlichen der Veilchen eine Einigung geben.

Der 26-Jährige soll aufgrund weniger Spielminuten in der Herbstsaison (vier Einsätze in der Deutschen Bundesliga) einen Wechselwunsch geäußert haben, schreibt das Portal. Barkok hat noch einen Vertrag bis Juni 2025, sein Marktwert wird bei "transfermarkt.at" auf eine Million Euro geschätzt.

In der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Spielzeit war Barkok an Hertha BSC verliehen, wo er in insgesamt 13 Einsätzen ein Tor erzielte.

2013 wechselte er von den Kickers Offenbach in die Jugend von Eintracht Frankfurt, bei den Hessen stand er fast zehn Jahre unter Vertrag. 2022 wechselte er dann zu Mainz 05. Seine bis dato beste Saison absolvierte er 2020/21 in Frankfurt, als er in wettbewerbsübergreifend 28 Einsätzen auf zwei Tore und drei Assists kam.

18 Mal lief er für das marokkanische Nationalteam auf.

