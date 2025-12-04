West Ham jubelt spät über Punkt gegen Manchester United

West Ham darf in der 14. Runde der Premier League danke einem späten Tor bei Manchester United über einen Punkt jubeln. Die Teams trennen sich 1:1.

Nach einem ausgeglichenen Beginn übernimmt Manchester United im eigenen Stadion das Ruder.

Areola rettet in der 24. Minute gegenüber Mbeumo. Vier Minuten später verfehlt Fernandes das Tor knapp. Die beste Chance der Gäste in Halbzeit eins hat Bowen, doch Lammens ist zur Stelle.

Manchester vorest zu ineffizient

Somit geht es torlos in die Pause. Manchester United hat in den ersten 45 Minuten mehr Chancen, bleibt jedoch zu ineffizient.

In der 58. Minute bringt Diogo Dolot sein Team nach einem Schuss vom Sechszehner aus der Drehung in Führung.

Matheus Cunha hat etwas später (73.) das 2:0 am Fuß. Sein Schuss wird im letzten Moment abgewehrt.

West Ham trifft spät

In der 73. Minute ist es dann West Ham, das trifft. Mazraoui kann einen Kopfball von Bowen an der Linie klären. Der Ball springt anschließend vor die Füße von Magassa, der zum 1:1-Ausgleich und Endstand einnetzt.

In der Tabelle befindet sich das Heimteam nach 14 Spielen auf Platz acht, während die Gäste als 18. weiterhin unter Druck stehen.