Manchester United Manchester United MUN West Ham United West Ham United WHU
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Soungoutou Magassa
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

West Ham jubelt spät über Punkt gegen Manchester United

In der Tabelle muss sich Manchester mit Rang acht begnügen.

West Ham jubelt spät über Punkt gegen Manchester United Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

West Ham darf in der 14. Runde der Premier League danke einem späten Tor bei Manchester United über einen Punkt jubeln. Die Teams trennen sich 1:1.

Nach einem ausgeglichenen Beginn übernimmt Manchester United im eigenen Stadion das Ruder.

Areola rettet in der 24. Minute gegenüber Mbeumo. Vier Minuten später verfehlt Fernandes das Tor knapp. Die beste Chance der Gäste in Halbzeit eins hat Bowen, doch Lammens ist zur Stelle.

Manchester vorest zu ineffizient

Somit geht es torlos in die Pause. Manchester United hat in den ersten 45 Minuten mehr Chancen, bleibt jedoch zu ineffizient.

In der 58. Minute bringt Diogo Dolot sein Team nach einem Schuss vom Sechszehner aus der Drehung in Führung.

Matheus Cunha hat etwas später (73.) das 2:0 am Fuß. Sein Schuss wird im letzten Moment abgewehrt.

West Ham trifft spät

In der 73. Minute ist es dann West Ham, das trifft. Mazraoui kann einen Kopfball von Bowen an der Linie klären. Der Ball springt anschließend vor die Füße von Magassa, der zum 1:1-Ausgleich und Endstand einnetzt.

In der Tabelle befindet sich das Heimteam nach 14 Spielen auf Platz acht, während die Gäste als 18. weiterhin unter Druck stehen.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf

Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf

Premier League
3
Sieg für Glasner und Palace - Arsenal festigt Tabellenführung

Sieg für Glasner und Palace - Arsenal festigt Tabellenführung

Premier League
2
100er-Klub für Man-City-Stürmerstar Haaland "große Sache"

100er-Klub für Man-City-Stürmerstar Haaland "große Sache"

Premier League
3
Später Treffer: Lazio wirft AC Milan aus Coppa Italia

Später Treffer: Lazio wirft AC Milan aus Coppa Italia

International
Kehrt Kevin Stöger im Winter nach Österreich zurück?

Kehrt Kevin Stöger im Winter nach Österreich zurück?

Deutsche Bundesliga
26
Chelsea-Profivertrag für Sohn von Thiago Silva

Chelsea-Profivertrag für Sohn von Thiago Silva

Premier League
Im Nachbarland: Ex-Stripfinger unterschreibt bei Erstliga-Klub

Im Nachbarland: Ex-Stripfinger unterschreibt bei Erstliga-Klub

International
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester United West Ham United