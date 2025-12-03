Burnley FC Burnley FC BUR
NEWS

Sieg für Glasner und Palace - Arsenal festigt Tabellenführung

Die Eagles feiern einen Auswärtssieg in Burnley. Arsenal stellt an der Spitze wieder einen Fünf-Punkte-Vorsprung her.

Sieg für Glasner und Palace - Arsenal festigt Tabellenführung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oliver Glasner und Crystal Palace kehren auf die Siegerstraße zurück!

Nach der Pleite gegen Manchester United freuen sich die Eagles über einen 1:0-Auswärtserfolg beim FC Burnley.

Das Goldtor erzielt Munoz kurz vor der Pause (44.). Nach Wiederanpfiff haben die Gastgeber einige Chancen auf den Ausgleich, die Glasner-Elf bleibt aber sauber.

Damit rückt Crystal Palace mit 23 Punkten auf Rang fünf vor.

Arsenal baut Vorsprung aus

Mit einem 2:0-Heimsieg über Brentford stellt der FC Arsenal (33) seinen Vorsprung von fünf Punkten auf Manchester City (28) wieder her.

Die Torschützen bei einer überlegenen Vorstellung der Gunners, die aber lange spannend bleibt, sind Merino (11.) und Saka (90.+1).

Nottingham Forest bejubelt einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Wolverhampton, Igor Jesus (72.) erlöst die Gäste in einer recht unspektakulären Partie.

Brighton und Villa mit Torspektakel

Brighton verspielt währenddessen eine 2:0-Führung vor heimischen Publikum und muss sich Aston Villa mit 3:4 geschlagen geben.

Van Hecke (9.) und ein Eigentor von Torres (29.) bringen die Möwen mit 2:0 in Front. Die Gäste beweisen jedoch Moral und können noch vor der Pause auf 2:2 stellen. Dies geschieht in Person von Watkins (37. bzw. 45.+7).

Nach Wiederanpfiff dreht Villa dann vollends das Spiel, Onana (60.) erzielt das 3:2, während Malen (78.) sogar noch einen Treffer obendrauf legt.

Van Hecke schnürt zwar den Doppelpack und bringt Brighton nochmal heran (83.), der Ausgleich gelingt aber nicht mehr.

