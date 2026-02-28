NEWS

Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League?

Eigentlich wollte Julian Nagelsmann bis zur EM 2028 Teamchef seines Heimatlandes bleiben. Nun könnte sich aber ein verfrühter Abgang anbahnen.

Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit September 2023 ist Julian Nagelsmann Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Erst vor knapp einem Jahr verlängerte der 38-Jährige seinen Vertrag bis nach der Euro 2028.

Nun gibt es aber Gerüchte, dass der ehemalige Coach des FC Bayern München in den Vereinsfußball zurückkehren könnte. So berichtet "GiveMeSport" Journalist Ben Jacobs, dass den Deutschen die Premier League reizen würde.

Nagelsmann auf der Liste, Carrick liefert ab

Nach der WM soll Nagelsmann verfügbar sein und Manchester United habe den Trainer auf der Shortlist, heißt es.

Bei den "Red Devils" sorgt aktuell Interimstrainer Michael Carrick für Furore, eine Entscheidung für einen Verbleib über den Sommer hinaus ist aber noch nicht gefallen.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Englische Top-Klubs jagen Sabitzer-Trainer

Englische Top-Klubs jagen Sabitzer-Trainer

Deutsche Bundesliga
1
Premier League: Aston Villa stolpert über den Tabellenletzten

Premier League: Aston Villa stolpert über den Tabellenletzten

Premier League
1
So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

Premier League
5
Glasner: "Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen"

Glasner: "Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen"

Premier League
27
Weiterer Klub steigt wohl ins Rennen um Goretzka ein

Weiterer Klub steigt wohl ins Rennen um Goretzka ein

Deutsche Bundesliga
1
Real Madrid muss wochenlang auf Mbappe verzichten

Real Madrid muss wochenlang auf Mbappe verzichten

La Liga
Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Bundesliga

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester United Michael Carrick Julian Nagelsmann DFB-Team DFB-Nationalteam Gerüchteküche