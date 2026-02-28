Verliert der DFB Nagelsmann nach der WM an die Premier League?

Seit September 2023 ist Julian Nagelsmann Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Erst vor knapp einem Jahr verlängerte der 38-Jährige seinen Vertrag bis nach der Euro 2028.

Nun gibt es aber Gerüchte, dass der ehemalige Coach des FC Bayern München in den Vereinsfußball zurückkehren könnte. So berichtet "GiveMeSport" Journalist Ben Jacobs, dass den Deutschen die Premier League reizen würde.

Nagelsmann auf der Liste, Carrick liefert ab

Nach der WM soll Nagelsmann verfügbar sein und Manchester United habe den Trainer auf der Shortlist, heißt es.

Bei den "Red Devils" sorgt aktuell Interimstrainer Michael Carrick für Furore, eine Entscheidung für einen Verbleib über den Sommer hinaus ist aber noch nicht gefallen.