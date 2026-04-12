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Endstand
0:3
0:0 , 0:3
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Manchester City schlägt Chelsea klar und bleibt dran

Manchester City gewinnt souverän mit gegen Chelsea und hält damit den Druck im Titelrennen hoch.

Manchester City schlägt Chelsea klar und bleibt dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Manchester City gewinnt am 32. Spieltag der Premier League souverän mit 3:0 auswärts gegen Chelsea und hält damit den Druck im Titelrennen hoch. Die "Skyblues" rücken mit einem Spiel weniger bis auf sechs Punkte an Arsenal heran, während Chelsea auf Rang sechs bleibt.

In der ersten Halbzeit entwickelt sich eine eher zähe Partie. Beide Teams finden kaum klare Lösungen im letzten Drittel, Torchancen bleiben Mangelware. City hat mehr Ballbesitz, Chelsea steht kompakt. Vieles spielt sich zwischen den Strafräumen ab.

O'Reilly bringt City auf Kurs

Kurz nach der Pause schlägt City zu. Rayan Cherki wird am rechten Strafraumeck nicht angegriffen und bringt eine scharfe Flanke in den Fünfmeterraum. Dort setzt sich Nico O'Reilly gegen Andrey Santos durch und köpft wuchtig zum 1:0 ein (51.).

Nur wenige Minuten später folgt der nächste Treffer. Cherki hat erneut Platz, zieht von halblinks in die Mitte und steckt perfekt durch auf Marc Guéhi. Der Verteidiger bleibt im Strafraum ruhig und schiebt flach ins linke Eck zum 2:0 ein (57.).

Doku macht den Deckel drauf

Chelsea kommt nicht mehr zurück ins Spiel und City legt nach. Nach einem Aufbaufehler von Moisés Caicedo schaltet Jérémy Doku schnell, erobert den Ball und zieht in den Strafraum. Aus rund 15 Metern schließt er präzise ins untere linke Eck zum 3:0 ab (68.).

In der Schlussphase verwaltet City die Führung souverän. Chelsea findet keine Mittel mehr, um zurück ins Spiel zu kommen. Die Partie ist entschieden. City setzt damit ein klares Zeichen im Titelrennen und bleibt Arsenal dicht auf den Fersen.

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