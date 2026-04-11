Rückschlag im Titelkampf: Arsenal verliert gegen Bournemouth

Überraschender Rückschlag für den FC Arsenal.

Die "Gunners" verlieren am 32. Spieltag der englischen Premier League zuhause mit 1:2 gegen den AFC Bournemouth.

Das Spiel beginnt zunächst ausgeglichen, bevor die Truppe von Trainer Andoni Iraola überraschend zuschlägt. In der 17. Spielminute gelingt Eli Kroupi der vielumjubelte Führungstreffer für die Gäste.

Gyökeres mit dem Ausgleich

Die Hausherren reagieren jedoch umgehend, ziehen das Spiel an sich und erarbeiten sich in der Folge eine Vielzahl an Eckbällen und Freistößen.

Die ständigen Angriffsbemühungen zahlen sich schließlich aus, als Schiedsrichter Michael Oliver nach einem Foulspiel von Ryan Christie auf den Punkt zeigt. Stürmer Viktor Gyökeres lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelt den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1-Pausenstand (35.).

Aberkanntes Tor und eiskalte Gäste

Nach dem Seitenwechsel versucht Arsenal, das Spiel komplett an sich zu reißen, und dominiert mit insgesamt 52 Prozent Ballbesitz sowie deutlich mehr Torabschlüssen zunehmend das Geschehen.

In der 65. Minute haben die Londoner den Torschrei bereits auf den Lippen, doch ein vermeintlicher Doppelpack von Gyökeres wird aufgrund einer Abseitsstellung umgehend aberkannt.

Stattdessen schlagen die Gäste eiskalt zu: Nach einer präzisen Vorlage von Evanilson vollendet Scott zum 1:2 (74.).

In der Schlussphase wirft Arsenal noch einmal alles nach vorne und übt permanenten Druck durch weitere Standardsituationen aus, kann den starken Djordje Petrovic im Tor der Gäste jedoch nicht mehr überwinden.

ManCity hat zwei Spiele weniger

Trotz der schmerzhaften Niederlage behält Arsenal mit 70 Punkten weiterhin die Tabellenführung, verpasst es aber, sich entscheidend von Manchester City (61 Punkte) abzusetzen. Denn die "Cityzens" haben zwei Spiele weniger als die "Gunners".

Der AFC Bournemouth belohnt sich hingegen für eine couragierte Defensivleistung und klettert durch diesen Erfolg gleich um mehrere Positionen von Rang 13 auf einen starken neunten Tabellenplatz.