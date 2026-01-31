Liverpool kehrt gegen Newcastle auf die Siegerstraße zurück

Der FC Liverpool wehrt den Angriff von Newcastle United am 24. Spieltag der Premier League mit einem 4:1-Sieg erfolgreich ab. Die Magpies hätten nämlich am Team von Arne Slot vorbeiziehen können.

Die Gäste setzen auch den ersten Glanzpunkt in der Partie: Anthony Gordon, der zuvor nur knapp an einer Gelb-Roten Karte vorbeischrammt, bringt die Gäste in Führung. Mac Allister leistet sich eine Unsauberkeit. Diese nutzt Gordon aus (36.).

Ekitike mit dem Doppelpack

Die Antwort Liverpools lässt aber nicht lange auf sich warten. Florian Wirtz dribbelt sich im Strafraum durch und setzt Hugo Ekitike ein. Dieser trifft zum Ausgleich (41.).

Kurz darauf landet ein Steilpass von Kerkez bei Ekitike, der einen Doppelpack schnürt (43.). Wirtz in Koproduktion mit Mohamed Salah und Ibrahima Konaté per Kopf erzielen die weiteren Treffer (67. bzw. 90.+3).



Liverpool geht damit erst einmal an Manchester United vorbei und ist Fünfter (39). Newcastle rutscht auf Rang zehn (33) zurück.