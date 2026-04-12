SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg ELV Schalke 04 Schalke 04 SCH
Endstand
1:2
1:1 , 0:1
  • Luca Schnellbacher
  • Soufiane El-Faouzi
  • Moussa Sylla
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In Unterzahl! Schalke macht großen Schritt Richtung Bundesliga

Der Elf von Trainer Miron Muslic gelingt gegen einen direkten Konkurrenten ein echtes Ausrufezeichen. Auch Verfolger Paderborn gewinnt knapp.

In Unterzahl! Schalke macht großen Schritt Richtung Bundesliga Foto: © getty
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Ein Sieg der Moral!

Der FC Schalke 04 gewinnt in der 29. Runde der zweiten deutschen Bundesliga auswärts beim Aufstiegskonkurrenten SV Elversberg trotz Rückstand und in Unterzahl noch mit 2:1.

Die Hausherren gehen dabei früh durch einen Treffer von Schnellbacher in Führung (4.). Die Elf von Trainer Miron Muslic erholt sich davon aber und gleicht durch El-Faouzi noch vor dem Seitenwechsel aus (28.).

Platzverweis und Siegtreffer

Durchgang zwei startet dann bitter, weil Außenverteidiger N'Diaye mit Gelb-Rot vom Platz fliegt (51.). Doch S04 zeigt in Unterzahl Moral und holt sich dank des Treffers von Sylla noch den Auswärtssieg (56.). ÖFB-Legionär Ljubicic liefert den Assist.

Dieser ist gleichzeitig noch bedeutender, fehlten mit Abwehrchef Katic und den beiden Offensivstars Dzeko und Karaman die vermutlich wichtigsten Spieler im Topspiel. In der Tabelle zieht Schalke damit weiter an, liegt einen Punkt vor Paderborn und fünf vor dem Relegationsrang.

Viererpack Bilbija

Einen wichtigen Sieg feiert auch der Zweitplatzierte aus Paderborn. Der SCP gewinnt gegen Magdeburg zuhause dank eines Viererpacks von Bilbija (19./29./45.+3/78.) mit 4:3. Für Magdeburg treffen Musonda (25.), Zukowski (37.) und Ulrich (59.).

Gleichzeitig schlägt Bochum Braunschweig zuhause mit 4:1. Für die Tore sorgen Holtmann (13.), Miyoshi (45.+5), Alfa-Ruprecht (68.), Hofmann (90+5/E) bzw. Tempelmann (84.).

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