Oliver Glasner muss mit Crystal Palace die erste Saisonniederlage hinnehmen!

Am siebten Spieltag der englischen Premier League verlieren die "Eagles" mit 1:2 beim FC Everton. Nach elf ungeschlagenen Spielen endet die Serie der Glasner-Elf wegen eines Last-Minute-Gegentores.

Die Anfangsphase gehört klar den Gästen. Glasners Truppe startet druckvoll und erarbeitet sich früh gute Gelegenheiten. Sowohl Yeremy Pino (2.) als auch Tyrick Mitchell (3.) scheitern jedoch an Everton-Schlussmann Jordan Pickford.

Die erste nennenswerte Chance für die Hausherren verbucht Jack Grealish (10.), dessen Versuch von Dean Henderson im Tor von Crystal Palace entschärft wird.

Zuerst die Stange, dann die Führung

Die Londoner bleiben aber das gefährlichere Team und nähern sich der Führung an: In der 26. Minute trifft Tyrick Mitchell nur den Pfosten. Elf Minuten später ist es dann so weit: Nach Vorlage von Ismaila Sarr erzielt Daniel Munoz das verdiente 1:0 (37.), was auch den Pausenstand darstellt.

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich Everton wie verwandelt. Mit den Einwechslungen von Carlos Alcaraz und Beto zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöht das Team den Druck merklich. Die erste gute Chance hat Jake O'Brien (48.) per Kopf, findet jedoch im gegnerischen Torwart seinen Meister.

Die Gastgeber drängen auf den Ausgleich und werden für ihren Aufwand belohnt: In der 74. Minute entscheidet Schiedsrichter Michael Salisbury nach einem Foul im Strafraum auf Elfmeter. Iliman Ndiaye tritt zwei Minuten später an und verwandelt sicher zum 1:1 (76.).

Grealish beendet die Serie

In der Schlussphase entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, in dem Jack Grealish in der dritten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für die Heimmannschaft erzielt und das Stadion zum Beben bringt.

Der späte Sieg hat für Everton zur Folge, dass man in der Tabelle an Chelsea vorbeizieht. Für Crystal Palace bedeutet die Niederlage hingegen einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. Die Mannschaft verliert ihren Champions-League-Qualifikationsplatz und findet sich vorerst auf einem Europa-League-Rang wieder.

Woltemade trifft bei Newcastle-Sieg erneut

Im Parallelspiel gewinnt Newcastle United mit 2:0 gegen Nottingham Forest. Bruno Guimaraes (58.) bringt die Gastgeber in Führung, ehe Woltemade per Strafstoß zum Endstand trifft.

Außerdem schlägt Aston Villa den FC Burnley dank eines Malen-Doppelpacks (25., 63.) mit 2:1. Beim Aufsteiger trägt sich Ugochukwu in die Torschützenliste ein. Wolverhampten und Brighton and Hove Albion trennen sich mit 1:1.