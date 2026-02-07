Eiskalt! Palmer schießt Chelsea per Hattrick zu Auswärtssieg

Der FC Chelsea kommt in der 25. Premier-League-Runde dank Cole Palmer zu einem 3:1-Sieg über die Wolverhampton Wanderers.

Palmer schnürt in Halbzeit eins einen Dreierpack (13., 35., 38.). Seine ersten beiden Treffer erzielt der 23-Jährige nach einem Strafstoß, beim dritten Tor wird er in der Nähe des Elfmeterpunkts freigespielt und haut den Ball unter die Latte. Es ist bereits Palmers vierter Hattrick im Chelsea-Trikot.

Die "Wolves" kommen nach Seitenwechsel durch Tolu Arokodare (58.) zwar nochmal heran, können den "Blues"-Sieg aber nicht mehr gefährden.

Chelsea bleibt dennoch Fünfter in der Tabelle, Wolverhampton das abgeschlagene Schlusslicht.

Arsenal zieht davon

An der Tabellenspitze kann der FC Arsenal seine Führung zumindest vorerst auf neun Punkte ausbauen. Die "Gunners" schlagen den FC Sunderland mit 3:0.

Martin Zubimendi bringt Arsenal mit einem platzierten Flachschuss von außerhalb des Strafraums in Führung (42.), Viktor Gyökeres stellt kurz nach seiner Einwechslung im Fallen auf 2:0 (66.). Der Schwede trifft schließlich sogar noch im Doppelpack (90.+3).

Aston Villa lässt im Rennen um die Champions-League-Ränge mit einem 1:1 beim AFC Bournemouth indes Punkte liegen.

Weiters:

FC Burnley - West Ham United 0:2

FC Fulham - FC Everton 1:2