Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers WOL Chelsea FC Chelsea FC CFC
Endstand
1:3
0:3 , 1:0
  • Toluwalase Emmanuel Arokodare
  • Cole Palmer
  • Cole Palmer
  • Cole Palmer
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Eiskalt! Palmer schießt Chelsea per Hattrick zu Auswärtssieg

In Wolverhampton schnürt der 23-Jährige einen lupenreinen Hattrick für die "Blues". Der FC Arsenal kann indes seine Tabellenführung ausbauen.

Eiskalt! Palmer schießt Chelsea per Hattrick zu Auswärtssieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Chelsea kommt in der 25. Premier-League-Runde dank Cole Palmer zu einem 3:1-Sieg über die Wolverhampton Wanderers.

Palmer schnürt in Halbzeit eins einen Dreierpack (13., 35., 38.). Seine ersten beiden Treffer erzielt der 23-Jährige nach einem Strafstoß, beim dritten Tor wird er in der Nähe des Elfmeterpunkts freigespielt und haut den Ball unter die Latte. Es ist bereits Palmers vierter Hattrick im Chelsea-Trikot.

Die "Wolves" kommen nach Seitenwechsel durch Tolu Arokodare (58.) zwar nochmal heran, können den "Blues"-Sieg aber nicht mehr gefährden.

Chelsea bleibt dennoch Fünfter in der Tabelle, Wolverhampton das abgeschlagene Schlusslicht.

Arsenal zieht davon

An der Tabellenspitze kann der FC Arsenal seine Führung zumindest vorerst auf neun Punkte ausbauen. Die "Gunners" schlagen den FC Sunderland mit 3:0.

Martin Zubimendi bringt Arsenal mit einem platzierten Flachschuss von außerhalb des Strafraums in Führung (42.), Viktor Gyökeres stellt kurz nach seiner Einwechslung im Fallen auf 2:0 (66.). Der Schwede trifft schließlich sogar noch im Doppelpack (90.+3).

Aston Villa lässt im Rennen um die Champions-League-Ränge mit einem 1:1 beim AFC Bournemouth indes Punkte liegen.

Weiters:

FC Burnley - West Ham United 0:2

FC Fulham - FC Everton 1:2

Mehr zum Thema

Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Premier League
4
Verlängerung in Liverpool? Ex-Bulle will satte Gehaltserhöhung

Verlängerung in Liverpool? Ex-Bulle will satte Gehaltserhöhung

Premier League
42
Dortmund legt den Bayern in Wolfsburg vor

Dortmund legt den Bayern in Wolfsburg vor

Deutsche Bundesliga
Posch-Serie hält an! Mainz schlägt auch Augsburg

Posch-Serie hält an! Mainz schlägt auch Augsburg

Deutsche Bundesliga
Adamu bekommt in Glasgow Verstärkung von CL-Sieger

Adamu bekommt in Glasgow Verstärkung von CL-Sieger

International
1
Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut

Trotz Dzeko-Doppelpack! Schalke patzt erneut

International
2
Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

La Liga
8

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Chelsea FC Everton FC Arsenal FC Burnley AFC Bournemouth West Ham United Aston Villa FC Fulham Wolverhampton Wanderers Viktor Gyökeres FC Bournemouth Cole Palmer Martin Zubimendi FC Sunderland