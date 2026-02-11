Der FC Bayern München steht im Halbfinale des DFB-Pokals!

Vor heimischen Publikum feiern die Münchner einen 2:0-Erfolg über RB Leipzig und komplettieren damit das Halbfinale des Pokals. Freiburg, Leverkusen und Stuttgart standen bereits als Halbfinalisten fest. Damit schaffen es die Münchner erstmals nach 2020 wieder in die Vorschlussrunde.

Aufseiten der Bayern wird Konrad Laimer (Gelb) in der 69. Minute eingewechselt. Bei den Sachsen starten Christoph Baumgartner (Abseitstor, Gelb, bis Minute 90), Xaver Schlager (bis Minute 70) und Nicolas Seiwald (Gelb).

Baumgartner trifft früh, aber ...

Früh, nämlich schon in der dritten Spielminute, zappelt der Ball nach toller Vorarbeit von Diomande und Abschluss von ÖFB-Legionär Baumgartner im Tor - doch der Treffer wird nach VAR-Überprüfung zurückgenommen. Baumgartner steht nämlich beim Zuspiel im Abseits.

Leipzig zeigt sich weiterhin mutig, die besseren Chancen gibt es aber im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte auf der Seite der Hausherren. Dennoch geht es torlos nach der ersten Hälfte in die Kabine.

Nach der Halbzeitpause wird zunächst viel gelauert, ehe es die ersten Gelegenheiten auf einen Treffer gibt. Danach bringt Vandervoordt im Strafraum Stanisic in der 61. Minute zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelt Harry Kane zum 1:0 (64.).

Leipzig wird offensiver - Bayern fixiert den Sieg

Als Reaktion auf den Rückstand ergeben sich Räume in der Leipziger Hälfte, die die Bayern auch wenig später eiskalt nutzen. Olise sieht einen Raum und spielt den Ball dort für Diaz hinein, der das 2:0 erzielt (67.).

Leipzig kommt in weiterer Folge kaum durch die Defensive der Gastgeber, kann über lange Zeit nicht einmal einen Torschuss abgeben. Daher bleibt es beim 2:0 für den deutschen Rekordmeister.

Die Halbfinal-Paarungen werden am Samstag, dem 22. Februar, ermittelt.