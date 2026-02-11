NEWS

ICE-Chef betont: Einwanderungsbehörde "wichtig" bei Fußball-WM

Die Sicherheit der Teilnehmer und Besucher soll damit garantiert werden.

ICE-Chef betont: Einwanderungsbehörde "wichtig" bei Fußball-WM Foto: © getty
Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE wird nach Angaben ihres Leiters Todd Lyons ein "wichtiger Bestandteil" des Sicherheitsapparats bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft sein.

Vor allem die Abteilung Homeland Security Investigations werde eine Rolle spielen, sagte Lyons bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus. "Wir setzen uns für die Sicherheit dieses Ablaufs und aller Teilnehmer sowie der Besucher ein", sagte er in Washington weiter.

"sichere Veranstaltung erleben können"

Lyons antwortete auf Fragen der demokratischen Kongressabgeordneten Nellie Pou aus New Jersey. Im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York sind mehrere Spiele geplant, darunter auch das Finale am 19. Juli.

Pou kritisierte, dass ungerechtfertigte Inhaftierungen durch ICE das Spielerlebnis der WM beeinträchtigen könnten. Lyons sagte dazu, dass ICE sich dafür einsetze, "dass alle Besucher unserer Einrichtungen eine sichere Veranstaltung erleben können".

Das Turnier wird ab dem 11. Juni in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen.

Große Kritik an ICE

Nach eigenen Angaben will Homeland Security Investigations unter anderem Terrorangriffe verhindern und Drogenschmuggel sowie Menschenhandel verhindern.

Bei der zuletzt in die Schlagzeilen geratenen Abteilung, die vorgibt, gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorzugehen, handelt es sich dagegen um Enforcement and Removal Operations.

ICE steht seit längerem wegen der rigorosen Vorgehensweise bei der Inhaftierung von Menschen - die teils zu Unrecht verhaftet werden - in der Kritik.

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

Deutschland
Italien

Slideshow starten

9 Bilder

