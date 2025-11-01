Beim Nachzügler! Mini-Serie von ManUnited schon wieder zu Ende

Manchester-United-Fan Frank Ilett, der zuletzt auf Social Media mit dem Versprechen, sich erst wieder die Haare zu schneiden, wenn sein Herzensklub fünf Spiele in Folge gewinnt, viral ging und mittlerweile mit einer stolzen Lockenmähne herumspaziert, kommt nicht so schnell zu einem Haarschnitt.

Die "Red Devils" müssen sich am neunten Spieltag der Premier League nämlich mit einem 2:2-Unentschieden bei Nachzügler Nottingham Forest zufrieden geben. Davor gelangen ihnen drei Siege hintereinander.

Casemiro köpft Manchester United in Halbzeit eins zwar in Führung (34.), Morgan Gibbs-White (48.) und Nicolo Savon drehen die Partie aber binnen kürzester Zeit zugunsten des Heimteams.

Amad Diallo stellt mit einem wunderschönen Volley immerhin noch auf 2:2, für einen Sieg reicht es bei Manchester United aber nicht, unter anderem, weil in der Nachspielzeit ein Diallo-Schuss auf der Linie geklärt wird.

Die "Red Devils" sind nun Fünfter, Nottingham belegt den 18. Rang.

Glasner jubelt auch in der Premier League

Oliver Glasner und Crystal Palace nehmen indes den Schwung aus dem 3:0-Erfolg über den FC Liverpool im EFL-Cup unter der Woche mit und schlagen den FC Brentford mit 2:0.

Jean-Phillipe Mateta köpft nach 31 Minuten herrlich nach einem Freistoß ein und stellt so auf 1:0 für die Londoner (31.). Das zweite Tor geht auf die Kappe von Brentford-Verteidiger Nathan Collins, der nach einem weiten Einwurf ein Eigentor produziert (51.).

Für Crystal Palace ist es der erste Sieg nach zuletzt drei sieglosen Premier-League-Runden. In der Tabelle liegen Oliver Glasners Mannen nun auf Rang sieben.

Der FC Arsenal baut seine Tabellenführung indes zumindest vorerst auf sieben Punkte aus, indem der FC Burnley mit 2:0 besiegt wird. Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) treffen für die "Gunners".