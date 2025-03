West Ham United muss sich nach zuletzt zwei Ligasiegen in Serie wieder geschlagen geben. Im London Stadium geht Newcastle United am 28. Premier-League-Spieltag als Sieger vom Feld. Das Goldtor zum 1:0-Auswärtssieg erzielt Bruno Guimaraes.

Die erste Chance des Spiels gehört den Gastgebern, Soucek bringt den Ball aber nicht im Tor unter (1.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte sind die Gäste das etwas gefährlichere Team. Es bleibt aber beim 0:0 zur Pause.

Die "Hammers" haben in der zweiten Hälfte dann mehr vom Ball, in Führung geht aber Newcastle. Guimaraes besorgt das 1:0 für die Magpies, die am Sonntag im Ligapokal-Finale auf den FC Liverpool treffen.

West-Ham-Coach Graham Potter wechselt in der Folge kräftig durch, Newcastle bringt die knappe Führung am Ende aber über die Zeit und belegt nun Platz sechs. West Ham ist 16.

Die Niederlage wird die Heimfans ärgern. Vor dem Anpfiff konnten sich die Hammers-Anhänger jedoch über die Rückkehr von Michail Antonio freuen. Der Stürmer war das erste Mal seit seinem Autounfall im Dezember wieder im Stadion und wurde herzlich empfangen.