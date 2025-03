Arsenal feiert glanzlosen Sieg gegen Chelsea

In der 29. Runde der Premier League setzt sich Arsenal im London-Derby gegen Chelsea mit 1:0 durch.

Beide Teams waren unter der Woche in Europa aktiv, den "Gunners" reichte ein 2:2 gegen PSV Eindhoven nach dem 7:1 im Hinspiel für den Aufstieg ins Champions League-Viertelfinale, wo es nun gegen Real Madrid geht, Chelsea gewann zwei Klassen darunter in der Conference League gegen Kopenhagen mit 1:0 und steht damit ebenfalls im Viertelfinale.

Arsenal startet stärker, Trossard zieht von der Strafraumgrenze ab und verzieht nur knapp, Martinelli kann einen Fehlpass von Chelsea-Keeper Sanchez nicht ausnutzen, der Goalie macht seinen Fehler wieder gut und pariert den Schuss aufs lange Eck.

Gerade mal gut zehn Minuten gespielt, und Arsenal kommt schon wieder: Timber luchst Cucurella die Kugel ab und flankt in die Mitte, der Ball wird mehrfach abgefälscht und von Sanchez weggefaustet, der Nachschuss von Rice geht über die Latte.

Merino trifft nach Eckball

In der 20. Minute bemühen sich die "Gunners" schließlich für den betriebenen Aufwand, nach einer Ecke von Ödegaard steht Merino richtig und sorgt per Kopf für die Führung.

Durch eine Unsicherheit von Arsenal-Torhüter Raya kommt dann auch Chelsea zur ersten gefährlichen Möglichkeit, dem Spanier rutscht nach einem Versuch von Cucurella der Ball durch Hände und Beine, landet aber neben dem Kasten im Aus.

Die zweite Hälfte geizt mit Torchancen, nach einer Stunde kann sich Sanchez gegen Merino auszeichnen, danach passiert nichts mehr, es bleibt beim knappen Heimsieg der "Gunners".

Während Arsenal mit dem Sieg seinen Platz als erster Liverpool-Verfolger festigt, erleiden die "Blues" einen Rückschlag im Kampf um die Champions League-Plätze.

Tottenham Hotspur verliert bei Fulham

In einem weiteren London-Derby trifft Fulham auf Tottenham Hotspur, Kevin Danso fehlt bei den "Spurs" verletzt. In einer ereignisarmen ersten Hälfte ist Fulham tonangebend, Chancen von Castagne und Iwobi verpuffen aber. Nach Seitenwechsel kommt auch Tottenham auf, Solanke köpft aus fünf Metern aber am Tor vorbei.

Tel zwingt Fulham-Tormann Leno nach 70 Minuten zu einer tollen Parade, wenig später schießt auf der Gegenseite Willian rechts vorbei. In der 79. Minute bricht Muniz den Bann, nach Zuspiel von Pereira trifft er platziert ins lange Eck zum Führungstreffer für Fulham.

Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit sorgt der gerade zuvor eingewechselte Sessegnon für die Entscheidung, nach einem langen Abschlag von Leno stellt der Mittelfeldspieler auf 2:0.

Tottenham bleibt damit weiter im Niemandsland der Tabelle auf Rang 13, Fulham ist Achter, nur vier Zähler hinter den Champions League-Plätzen.