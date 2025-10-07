Suche
    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    Der FC Arsenal plant, die Kapazität im Emirates Stadium zu erhöhen - und müsste vorübergehend wohl ins legendäre Wembley-Stadion umziehen.

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der FC Arsenal will das Emirates Stadium erweitern.

    Wie der "Telegraph" berichtet, soll die Kapazität von derzeit rund 60.700 auf über 70.000 Plätze steigen. Die äußere Architektur bleibt weitgehend erhalten, im Inneren sind jedoch tiefgreifende Veränderungen vorgesehen.

    Da bleibt wohl kein Stein auf dem anderen: Sowohl die Tribünen-Steigung als auch die Sitzanordnung dürften angepasst werden. Der Umbau soll mehrere hundert Millionen Pfund kosten und die meisten Bereiche im Emirates betreffen.

    Temporärer Umzug ins Wembley

    Ziel der Erweiterung ist es, die enorme Warteliste für Dauerkarten – derzeit über 100.000 Personen – abzubauen und gleichzeitig die Einnahmen an Spieltagen zu erhöhen. Die Erweiterung würde das Emirates zum größten reinen Fußballstadion Londons machen. Im kommenden August feiern die "Gunners" ihr 20-jähriges Jubiläum im Stadtteil Halloway.

    Während des Umbaus könnte Arsenal wohl teilweise im Emirates spielen, temporär könnte man wohl ins legendäre Wembley Stadion ausweichen.

