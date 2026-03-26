Birmingham-Kapitän Klarer: Kein Kontakt zum ÖFB

In der Abwehrzentrale hat der ÖFB bekanntlich ein Überangebot.

Einer der Leidtragenden dieses Luxusproblems ist Christoph Klarer. Der 25-Jährige ist seit Saisonstart Kapitän beim englischen Zweitligisten Birmingham (Platz 11).

Und obwohl Klarer in der Championship, die zu den Top-Ten-Ligen Europas gehört, Leistungsträger seines Klubs ist, spielt er im Nationalteam keine Rolle. Zuletzt war er 2023 auf Abruf dabei.

"Kein großer Rückschlag"

Seither herrscht Funkstille zwischen Spieler und Verband. "Ich habe sehr gern für Österreich gespielt, ich bin sehr stolz, Österreicher zu sein. Aber Kontakt mit dem ÖFB bezüglich des Nationalteams gab es nicht mehr", erzählt der 12-fache U21-Teamspieler gegenüber "Sky".

Von der neuerlichen Nichtnominierung für den aktuellen Lehrgang sei er "nicht enttäuscht". Sollte irgendwann der Anruf von Teamchef Ralf Rangnick kommen, dann "freue ich mich natürlich sehr darüber." Klarer stellt klar: "Für mich ist das kein großer Rückschlag. Ich mache das, was ich kontrollieren kann. Was am Ende dabei rauskommt, entscheidet der Teamchef."

Eine Teilnahme an der WM 2026 sieht der England-Legionär nicht unbedingt realistisch: "Abgehakt habe ich gar nichts. Aber ich bin natürlich auch realistisch. Auf der Position gibt es auch andere Spieler, die gut performen und in guten Ligen spielen."