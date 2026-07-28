Weltmeister Rodri unterzog sich Operation am Rücken

Der spanische Fußball-Weltmeister Rodri ist am Rücken operiert worden.

Wie sein Klub Manchester City mitteilt, habe sich der Mittelfeldspieler erfolgreich einem kleinen Eingriff unterzogen. Rodri werde nun eine kurze Rehabilitationsphase beginnen.

Die englische Presse spekuliert, dass der 30-Jährige den Saisonstart am 23. August verpassen könnte. Rodri war nach dem Finalsieg gegen Argentinien als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden.

Gerüchte um Real Madrid

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Rodri zu Real Madrid wechseln könnte. Er wurde in Madrid geboren und spielte bereits für Atletico.

Bei Manchester City läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. Der neue City-Trainer Enzo Maresca sagte zuletzt zu den Gerüchten: "Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen."