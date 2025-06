Seit Wochen steht im Raum, dass Bournemouth-Juwel Milos Kerkez kurz vor einem Transfer zum FC Liverpool steht. Nun könnte Bewegung ins Transfer-Karussell kommen.

Denn die "Cherries" geben am Montag die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers bekannt. Der Franzose Adrien Truffert kommt für 13,5 Millionen Euro aus der Ligue 1 von Stade Rennes.

Dies könnte den Weg für den 21-jährigen Ungar Kerkez, der von 2014 bis 2019 im Rapid-Nachwuchs kickte, zu Meister Liverpool frei machen.

Laut "transfermarkt.at" ist er sich mit den "Reds" grundsätzlich einig über einen Transfer. Als Ablösesumme stehen 52,8 Millionen Euro im Raum. Damit wäre er der drittteuerste Verkauf in der Bournemouth-Historie.

Salut, Adrien 🇫🇷👋



We're delighted to announce the signing of Adrien Truffert on a five-year deal from @staderennais 🍒 pic.twitter.com/dnqibKbFgN