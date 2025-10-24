NEWS

Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater

Der deutsche Rekordmeister will sich auf einen möglichen Abgang von Dayot Upamecano vorbereiten. Allerdings buhlen auch zwei weitere Topklubs um den 25-jährigen Briten mit.

Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wechselt Crystal-Palace-Abwehrchef Marc Guehi im kommenden Sommer nach München?

Dass der englische Nationalspieler die "Eagles" im nächsten Jahr ablösefrei verlassen wird, bestätigte Cheftrainer Oliver Glasner bereits (Mehr Infos>>>). Mehrere Topklubs sollen um den Innenverteidiger buhlen, wie "Sky" berichtet, könnte die Spur künftig nach München führen.

So soll sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuletzt mit Guehis Berater getroffen haben, um über einen Wechsel an die Säbener Straße zu sprechen. Dort könnte der 25-Jährige Dayot Upamecano ersetzen, sollte man sich mit dem Franzosen nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers einigen können.

Wettbieten mit Real und Liverpool?

Neben den Bayern sollen aber auch Real Madrid und der FC Liverpool um Guehi buhlen - wodurch es zu einer interessanten Situation auf dem Transfermarkt kommen könnte.

Denn sowohl bei den "Königlichen", als auch bei den "Reds" kommt es im Sommer wohl zu einem Umbruch in der Defensivzentrale, die Verträge von David Alaba, Antonio Rüdiger (beide Real) aber auch von Liverpools Schlüsselspieler Konaté laufen aus.

Dadurch könnte es zu einem Wettbieten beziehungsweise einer Rochade zwischen den Klubs kommen. Eine Entscheidung vonseiten Guehis wird erst im kommenden Jahr erwartet.

VIDEO: Die Fehleinkäufe des FC Bayern

Mehr zum Thema

Brasilianisches Top-Talent will zum BVB

Brasilianisches Top-Talent will zum BVB

International
1
Rangnick über Alaba: "Muss sich keine Sorgen machen"

Rangnick über Alaba: "Muss sich keine Sorgen machen"

Champions League
8
Entscheidung um Alaba-Zukunft wohl gefallen

Entscheidung um Alaba-Zukunft wohl gefallen

La Liga
19
Glasners Crystal Palace unterliegt Zyperns Tabellen-Fünftem

Glasners Crystal Palace unterliegt Zyperns Tabellen-Fünftem

Conference League
Offiziell! Zukunft von Lionel Messi steht fest

Offiziell! Zukunft von Lionel Messi steht fest

International
5
Erste Laufeinheit: Musiala zurück am Trainingsplatz

Erste Laufeinheit: Musiala zurück am Trainingsplatz

Deutsche Bundesliga
Gleich in die Startelf? Patrick Wimmer vor Comeback

Gleich in die Startelf? Patrick Wimmer vor Comeback

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

FC Liverpool Real Madrid Dayot Upamecano Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt Crystal Palace