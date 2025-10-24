Wechsel zum FC Bayern? Eberl trifft sich mit Guehi-Berater

Wechselt Crystal-Palace-Abwehrchef Marc Guehi im kommenden Sommer nach München?

Dass der englische Nationalspieler die "Eagles" im nächsten Jahr ablösefrei verlassen wird, bestätigte Cheftrainer Oliver Glasner bereits (Mehr Infos>>>). Mehrere Topklubs sollen um den Innenverteidiger buhlen, wie "Sky" berichtet, könnte die Spur künftig nach München führen.

So soll sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuletzt mit Guehis Berater getroffen haben, um über einen Wechsel an die Säbener Straße zu sprechen. Dort könnte der 25-Jährige Dayot Upamecano ersetzen, sollte man sich mit dem Franzosen nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers einigen können.

Wettbieten mit Real und Liverpool?

Neben den Bayern sollen aber auch Real Madrid und der FC Liverpool um Guehi buhlen - wodurch es zu einer interessanten Situation auf dem Transfermarkt kommen könnte.

Denn sowohl bei den "Königlichen", als auch bei den "Reds" kommt es im Sommer wohl zu einem Umbruch in der Defensivzentrale, die Verträge von David Alaba, Antonio Rüdiger (beide Real) aber auch von Liverpools Schlüsselspieler Konaté laufen aus.

Dadurch könnte es zu einem Wettbieten beziehungsweise einer Rochade zwischen den Klubs kommen. Eine Entscheidung vonseiten Guehis wird erst im kommenden Jahr erwartet.

