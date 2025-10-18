NEWS

Glasner verkündet: Abwehrchef verlässt Crystal Palace im Sommer

Der englische Teamspieler wird keinen neuen Vertrag beim FA-Cupsieger unterschreiben.

Marc Guehi wird Crystal Palace im kommenden Sommer verlassen!

Das verkündet Cheftrainer Oliver Glasner selbst. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den AFC Bournemouth (ab 16.00 im LIVE-Ticker >>>) sagt der österreichische Coach:

"Ich glaube, Marc hat uns bereits gesagt, dass er keinen neuen Vertrag unterschreibt, also wird er nächstes Jahr gehen."

Vertragsverlängerung abgelehnt

Nachdem Guehis Transfer zu Liverpool im vergangenen Sommer doch nicht stattgefunden hat, wollte Palace dem 26-fachen Teamspieler eine Vertragsverlängerung anbieten. Der Kontrakt des 25-Jährigen läuft nur noch bis Saisonende.

Der Klub habe Guehi laut Glasner einen neuen Vertrag angeboten. "Aber er sagte: 'Nein, ich möchte etwas anderes machen.' Und das ist normal", zeigt Österreichs Trainer des Jahres Verständnis.

An einem ablösefreien Transfer sollen neben Liverpool u.a. auch Real Madrid und der FC Bayern München interessiert sein. Guehi besitzt laut "transfermarkt" einen Marktwert von 50 Millionen Euro.

