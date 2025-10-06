Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

Oliver Glasner ist derzeit in aller Munde.

Der Trainer hielt mit Crystal Palace eine Serie von 19 Partien ohne Niederlage, ehe diese am Sonntag gegen den FC Everton riss (Hier nachlesen >>>).

Transfer-Insider Sacha Tavolieri bringt ihn nun mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung. Dieser erklärt, dass Glasner von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister träumen würde.

Aktuell liegt der Fokus aber auf dem Premier-League-Klub, wo der 51-jährige Salzburger noch bis kommenden Sommer unter Vertrag steht. Aktuelle Gespräche deuten auf eine Verlängerung hin.

Kompany sitzt fest im Sattel

Laut Tavolieri wollen die Verantwortlichen bei seinem aktuellen Klub eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier verankern.

Diese könnte ihm später die Möglichkeit eröffnen, doch noch zu den Bayern zu wechseln. Dass die Bayern aber überhaupt einen neuen Trainer brauchen, wirkt zum jetztigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Unter Vincent Kompany haben die Münchner in dieser Saison bisher eine makellose Bilanz.

Pokal-Party bei Palace! Die besten Bilder der Titel-Parade