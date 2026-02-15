Trainer Nummer vier! Nottingham findet Dyche-Nachfolger

Vitor Pereira übernimmt mit sofortiger Wirkung das Traineramt bei Nottingham Forest. Das gab der 17. der englischen Premier League am Sonntag offiziell bekannt.

Der 57-jährige Portugiese erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Pereira war bis November noch Trainer bei Ligarivale Wolverhampton, wurde dort aber als Tabellenletzter entlassen.

Bei den "Tricky Trees" tritt Pereira nun die Nachfolge von Sean Dyche an. Zuvor standen in dieser Saison auch schon Nuno Espirito Santo und Ange Postecoglou an der Seitenlinie.