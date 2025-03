In seine erste volle Saison bei Crystal Palace startete Oliver Glasner alles andere als furios. An den ersten acht Ligaspieltagen erlebte man drei Remis und fünf Niederlagen, medial geriet der Oberösterreicher bereits in die Kritik.

Sportdirektor Dougie Freeman hielt aber an ihm fest, sprach sich immer wieder für eine Fortführung des Weges aus. Es sollte sich lohnen, mit Platz zwölf und 39 Punkten ist der Klub aktuell 22 Zähler von der Abstiegszone entfernt, steht zudem im Viertelfinale des FA Cups.

Freedman verpflichtete Glasner

Jetzt endet aber der gemeinsame Weg von Freeman und Glasner. Der Sportdirektor, der den Oberösterreicher einst in die englische Hauptstadt lotste, verlässt den Klub.

Er wechsle ins Ausland, heißt es aus London. Die Spur führt dabei nach Saudi-Arabien. "Den Verein mit einer Mannschaft voller vielversprechender Talente und einem hervorragenden Trainer zu verlassen, lässt mich fest daran glauben, dass die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt sind", wird der nunmehrige Ex-Sportdirektor vom Klub zitiert. Seit 2017 leitete Freedman bei den "Eagles" die Geschicke.

