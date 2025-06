Teuerster Deutscher! So viel soll der Wirtz-Transfer kosten

Der Wechsel des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz zum englischen Meister Liverpool soll einem Medienbericht zufolge nächste Woche perfekt gemacht werden.

Wie das "Liverpool Echo" schreibt, wird der 22-Jährige von Bayer Leverkusen, der aktuell noch im Urlaub weilt, in der kommenden Woche zum Medizincheck erwartet. Laut "The Athletic" soll Wirtz einen Fünfjahresvertrag erhalten, die Ablöse soll 117,5 Mio. Euro bzw. weitere 18,8 Mio. Euro an Boni betragen.

Wirtz, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027 besitzt und um den sich auch Bayern München intensiv bewarb, wird damit zum teuersten Transfer eines deutschen Fußballers. Zugleich wird er als teuerster Zugang der Liverpool-Historie firmieren.