    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    Wenige Tage nach der Ehrung als österreichischer Trainer des Jahres erhält Glasner auch einen Preis von der Premier League.

    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Österreichs Trainer des Jahres 2025 heimst die nächste Auszeichnung ein!

    Zwei Tage nachdem Oliver Glasner bei der Lotterien Sporthilfe Gala ausgezeichnet wurde, erhält der Österreicher den nächsten Preis. 

    Die englische Premier League kürt Glasner zum "Manager of the Month" im September. Mit Crystal Palace blieb der Trainer in diesem Zeitraum ungeschlagen - die Serie riss ja erst Anfang Oktober. Unter anderem schlug Glasner mit seinem Team den amtierenden Meister Liverpool mit 2:1. 

    Mit zwölf Punkten liegt der Conference-League-Teilnehmer aktuell auf einem überraschenden sechsten Platz in der Tabelle.

    Glasner:

    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    International - England

