Julen Lopetegui ist nicht mehr Trainer von West Ham United.

Das verkünden die Londoner am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme. "Die erste Hälfte der Saison 2024/25 entsprach nicht den Ambitionen des Klubs", lautet das Argument der "Hammers".

Neben Lopetegui wurden auch Co-Trainer Pablo Sanz, sowie vier weitere Funktionäre mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Spanier war 22 Spiele lang Cheftrainer von West Ham. Aktuell belegt der Verein nur Platz 14 in der Premier League.

Zudem verkünden die "Hammers", dass der Prozess zur Ernennung eines Nachfolgers im Gange ist. Als Favorit auf die Nachfolge gilt nach Informationen von "Sky" Graham Potter.

