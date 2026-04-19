Titelkampf wieder völlig offen! Manchester City besiegt Arsenal

Manchester City feiert in der 33. Runde der Premier League einen 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Arsenal und macht damit einen wichtigen Schritt im Titelkampf.

Die erste Chance im Spiel haben die Hausherren durch Haaland (4.), der den Ball im Pressing von Raya erobert. Der Tormann kann jedoch noch klären.

Nur eine Minute später ist es erneut ManCity, das gefährlich wird. Gabriel fälscht einen Schuss von Cherki ab, dieser geht anschließend an die Stange und fliegt in die Hände von Raya.

Zwei Tore innerhalb von 108 Sekunden

Nach rund einer Viertelstunde überschlagen sich die Ereignisse. Erst trifft Cherki nach einer schönen Einzelaktion zum 1:0 (16.), 108 Sekunden später gleicht Havertz zum 1:1 aus. Donnarumma braucht nach einem Rückpass zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Seine Klärungsversuch wird von Havertz ins Tor abgeblockt.

Das Spiel schläft daraufhin etwas ein. Erst fünf Minuten vor der Pause kommen die "Gunners" wieder zu einer guten Möglichkeit. Khusanov kommt nach einer Flanke von Mosquera vor dem Arsenal-Torschützen zum Ball.

Nahezu im Gegenstoß (42.) vergibt Semenyo. Somit geht es mit einem verdienten 1:1 in die Pause.

Stange verhindert die Führung

Kurz nach Wiederanpfiff (48.) trifft Haaland nur die Stange. Sein Team hat in der 60. Minute Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach einem Konter scheitern Havertz und Martinelli an Donnarumma.

Auch in der folgenden Aktion gibt es die nächste Möglichkeit für Arsenal. Die Stange verhindert nach einem Schuss von Eze Schlimmeres aus Sicht von ManCity. Doch nur vier Minuten später geht das Heimteam durch Haaland in Führung (65.): Der Norweger übernimmt nach einem Querpass von O'Reilly mit dem ersten Kontakt.

Die Stange hat an diesem Abend schon einige Tore verhindert, so auch in Minute 73: Ödegaard schießt einen Freistoß, der Ball kommt zu Gabriel. Dieser trifft O'Reilly, der den Ball aufs Aluminium lenkt. Havertz scheitert beim Nachschuss.

In der Schlussphase kochen die Emotionen hoch. Nach einem Streit mit Rudelbildung sehen Haaland und Gabriel Gelb. Havertz vergibt kurz vor Schluss (90+5.) alleinstehend einen Kopfball, somit fällt kein Tor mehr, City gewinnt mit 2:1.

In der Tabelle liegt das Heimteam mit einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal.