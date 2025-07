Newcastle holt zweitteuersten Neuzugang der Klubgeschichte

Newcastle United verpflichtet Anthony Elanga von Ligakonkurrent Nottingham Forest.

Die Ablösesumme für den Flügelspieler beläuft sich laut Transferexperte Fabrizio Romano auf knapp 64 Millionen Euro.

Der Schwede, der bei Manchester United ausgebildet wurde, ist damit der zweitteuerste Neuzugang in der Geschichte der "Magpies". Einzig Elangas Landsmann Alexander Isak kostete bisher mehr.

In der vergangenen Saison gelangen dem 22-fachen schwedischen Nationalspieler in 43 Einsätzen sechs Tore und zwölf Vorlagen für Nottingham.

Welcome to Newcastle, Anthony! ⚡️



We have completed the signing of winger Anthony Elanga from Nottingham Forest on a long-term deal. pic.twitter.com/AkLUEPE5Qg