NEWS

ÖFB-Legionärin Laura Wienroither gewinnt den FA Cup

Die Österreicherin stand zwar nicht im Final-Kader, sieht aber, wie ihr Klub das Finale dominiert und den zweiten Titel der Saison holt.

ÖFB-Legionärin Laura Wienroither gewinnt den FA Cup Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Laura Wienroither darf sich englische Double-Siegerin nennen.

Nach dem bereits fixierten Titel in der englischen Liga gewinnt ihr Klub Manchester City auch das Finale des FA Cup gegen Brighton Hove & Albion mit 4:0.

In der 38. Spielminute bringt Khadija Shaw Manchester City in Front, ehe Kapitänin Greenwood noch vor der Pause die Führung erhöhte (45 +3).

City lässt nichts anbrennen

Nach Seitenwechsel machen die "Citizens" dort weiter, wo sie aufgehört haben und stellen in der 66. Minute auf 3:0. Joker Aoba Fujino trifft nach Vorlage von Khadija Shaw. Den Schlusspunkt setzt Stürmerin Miedema, die in der 87. Minute zum 4:0-Endstand einschiebt.

Wienroither steht nicht im Finalkader. Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen arbeitet die ÖFB-Teamspielerin noch an ihrer Rückkehr zu alter Stärke.

Im Interview mit 90minuten sprach die 27-Jährige zuletzt über eine herausfordernde, aber zugleich ganz besondere Saison.

Mehr zum Thema

Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Deutsche Bundesliga
16
ÖFB-Legionär Behounek vor Bundesliga-Rückkehr?

ÖFB-Legionär Behounek vor Bundesliga-Rückkehr?

Bundesliga
2
Bilder: Austria-Frauen lassen es nach Meistertitel krachen

Bilder: Austria-Frauen lassen es nach Meistertitel krachen

Fußball
2
Austria-Frauen sind Meister! "Für mich ein absoluter Skandal"

Austria-Frauen sind Meister! "Für mich ein absoluter Skandal"

Frauen-Fußball
19
Transfer-Update: Stürmer für den LASK, neuer Klub für Adi Hütter?

Transfer-Update: Stürmer für den LASK, neuer Klub für Adi Hütter?

Bundesliga
1
VIDEO: Rapid-Frauen müssen sich vor Rekordkulisse beweisen

VIDEO: Rapid-Frauen müssen sich vor Rekordkulisse beweisen

Frauen-Fußball
13
Champions League: Alle Sieger und die Finalergebnisse

Champions League: Alle Sieger und die Finalergebnisse

Champions League
2

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball FA Cup Manchester City Brighton and Hove Albion Laura Wienroither ÖFB-Legionäre