ÖFB-Legionärin Laura Wienroither gewinnt den FA Cup

Laura Wienroither darf sich englische Double-Siegerin nennen.

Nach dem bereits fixierten Titel in der englischen Liga gewinnt ihr Klub Manchester City auch das Finale des FA Cup gegen Brighton Hove & Albion mit 4:0.

In der 38. Spielminute bringt Khadija Shaw Manchester City in Front, ehe Kapitänin Greenwood noch vor der Pause die Führung erhöhte (45 +3).

City lässt nichts anbrennen

Nach Seitenwechsel machen die "Citizens" dort weiter, wo sie aufgehört haben und stellen in der 66. Minute auf 3:0. Joker Aoba Fujino trifft nach Vorlage von Khadija Shaw. Den Schlusspunkt setzt Stürmerin Miedema, die in der 87. Minute zum 4:0-Endstand einschiebt.

Wienroither steht nicht im Finalkader. Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen arbeitet die ÖFB-Teamspielerin noch an ihrer Rückkehr zu alter Stärke.

Im Interview mit 90minuten sprach die 27-Jährige zuletzt über eine herausfordernde, aber zugleich ganz besondere Saison.