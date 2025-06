Medizincheck! 75-Millionen-Mann vor Unterschrift bei ManCity

Manchester City verpflichtet so gut wie fix Milan-Star Tijjani Reijnders.

Der Niederländer befindet sich laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" bereits zum Medizincheck in Manchester. Reportern gegenüber habe er vor seiner Abreise gesagt: "Ich kann nicht mehr länger warten".

Wie es heißt, habe sich die AC Milan mit ManCity auf eine Gesamtablöse von 75 Millionen Euro geeinigt (inklusive Bonuszahlungen). Die feste Ablöse betrage demnach 55 Millionen.

Reijnders will mit City zur Klub-WM

Reijnders soll in Manchester rund acht Millionen Euro pro Saison verdienen und einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben. Warum er nicht mehr länger warten wollte, begründet er auch. Dahinter stecke die Absicht, "mit City an der Klub-Weltmeisterschaft teilzunehmen", sagte er weiter.

"Ich freue mich sehr darauf. Auf diese Weise lerne ich meine Mannschaftskameraden sofort kennen. Ich werde am Sonntagabend wieder in Zeist (Niederlande, Anm.) sein. Dann werde ich mich auf das Spiel am Dienstag (mit der Nationalmannschaft, Anm.) gegen Malta vorbereiten", so Reijnders.