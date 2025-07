Manchester United steht offenbar vor 75-Millionen-Transfer

Manchester United hat eine mehr als enttäuschende Saison in der Premier League hinter sich. Damit eine nicht wieder auf Platz 15 endet, sollen auch Neuzugänge helfen.



Jetzt steht dem Vernehmen nach ein neuer Stürmer ante portas. Wie "The Athletic" berichtet, soll Bryan Mbeumo vom FC Brentford zu den "Red Devils" wechseln. Die Ablösesumme wird auf bis zu 75 Millionen Euro beziffert.

2019 für 6,5 Millionen Euro gekommen

Für Brentford brachte es der 25-Jährige auf 121 Torbeteiligungen in 242 Pflichtspielen. 2019 wechselte Mbeumo vom französischen Klub Troyes in die Premier League. Mbeumo fühlt sich auf dem rechten Flügel am wohlsten.

Für United ist es der dritte Transfer in diesem Sommer. Zuvor wechselten Cunha und Diego Leon zum einstigen Premier-League-Schwergewicht.

