Raus aus der Underdog-Rolle: Kann Glasner auch Topklub?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der zwölften Folge steht Oliver Glasner im Fokus – ein Trainer, der mit Underdogs Titel gewann und international überzeugte.

Doch reicht dieses Erfolgsrezept auch für einen absoluten Spitzenklub? Kann Glasner seinen Spielstil anpassen, mit großen Egos umgehen und dem Druck bei Vereinen - wie zum Beispiel Manchester United - standhalten?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Erich Elsigan (HEUTE) und Vincent Öfner (LAOLA1), ob der Schritt vom Underdog-Trainer zum Topklub-Coach logisch – oder riskant – wäre.

Hier ansehen: