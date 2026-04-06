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"Jede schöne Geschichte hat ein Ende" - Kapitän verlässt ManCity

Nach neun Jahren endet bei Manchester City im Sommer eine Ära. Kapitän Bernardo Silva wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

"Jede schöne Geschichte hat ein Ende" - Kapitän verlässt ManCity Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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"Jede schöne Geschichte hat ein Ende", beschreibt es Ex-Salzburg-Coach und seit Sommer 2025 Manchester-City-Assistenzcoach Pep Lijnders.

Denn wie nun bekannt ist, wird bei den "Skyblues" im Sommer eine Ära zu Ende gehen: Kapitän Bernardo Silva wird sein auslaufendes Arbeitspapier nicht verlängern und Manchester damit nach neun Jahren verlassen.

"Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt. Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen – all diese Dinge", schwärmt der Niederländer über den portugiesischen Nationalspieler.

450 Mal stand er für die Cityzens, seit er 2017 von der AS Monaco kam, auf dem Rasen, 18 Titel durfte der 31-Jährige bis dato mit dem Verein bejubeln. Potenzielle Destinationen sollen der FC Barcelona, Juventus Turin oder aber einige Klubs aus der MLS sein.

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