Kurios: Chelsea bezahlt, um Sancho nicht zu verpflichten

Das sieht man auch nicht allzu oft.

Der FC Chelsea hat sich mit Leihspieler Jadon Sancho nicht auf einen Vertrag einigen können. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, wollen die "Blues" nicht dasselbe Gehalt für den Flügelstürmer bezahlen, das er bei Manchester United erhält.

Somit geht es für den 25-Jährigen nach einem Jahr Leihe in London vorerst wieder zurück zu den "Red Devils". Für den Rücktritt von der Kaufverpflichtung muss Chelsea sogar einen Millionenbetrag bezahlen.

Wie bereits im Frühjahr herausgekommen ist, haben sich die beiden Klubs auf eine Rücktrittsklausel im Leihgeschäft Sanchos geeinigt - 5 Millionen Pfund (6,4 Millionen Euro) fließen an ManUnited, sollten die Londoner vom Kauf zurücktreten.

Während es damals noch nach einer festen Verpflichtung ausgesehen hat, sind die Verhandlungen zwischen dem ehemaligen Teamspieler der "Three Lions" und Chelsea nun gescheitert. Eine Rückkehr nach Manchester ist jedoch ungewiss.

Sancho und Ex-Trainer Erik ten Hag sind während der gemeinsamen Zeit so stark aneinander geraten, dass der Außenstürmer im Jänner 2024 zum BVB ausgeliehen worden ist und nach Ablauf der Leihe direkt an Chelsea weiterverliehen worden ist.

Die "Red Devils" haben sich zuletzt bereits mit Matheus Cunha von den Wolverhampton Wanderers verstärkt, außerdem steht Brentford-Offensivspieler Bryan Mbeumo ganz oben auf der Wunschliste. Ob dann noch Platz im Kader für den Rückkehrer ist, steht noch nicht fest.

