Manchester City wird Informationen des "Telegraph" zufolge bei der FIFA Klub-WM auf Jack Grealish verzichten.

Somit verdichten sich auch die Anzeichen auf eine Abgangs des 29-jährigen Offensivspielers. Dem Bericht zufolge haben sich die "Citizens" und Grealish darauf geeinigt, künftig getrennte Wege zu gehen.

Der Engländer hatte eine schwere Saison hinter sich und verbuchte in 32 Pflichtspielen nur drei Tore und fünf Assists. Grealish zählt ebenso nicht mehr zu den Stammkräften, er stand lediglich 16 Mal in der Startelf - davon nur in sieben Spielen in der Premier League.

Der Flügelspieler kam 2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa - Vereinsrekord. Bei den "Skyblues" besitzt er noch einen Vertrag bis 2027.

Manchester City startet am 18. Juni gegen Wydad Casablanca ins Mega-Turnier. Weitere Gegner in Gruppe G sind Al-Ain und Juventus Turin.