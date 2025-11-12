NEWS

It's coming home! Hier steigt das Endspiel der EM 2028

Sowohl Halbfinal-Partien als auch Endspiel sollen im Londoner Wembley Stadion stattfinden.

It's coming home! Hier steigt das Endspiel der EM 2028
Die Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland endet mit drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion.

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Abend am Piccadilly Circus in der englischen Hauptstadt mitteilte, werden beide Halbfinal-Partien sowie das Endspiel 2028 in der 86.000 Fans fassenden Arena gespielt.

Das Finale wird am 9. Juli um 18.00 Uhr MESZ angepfiffen. Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor am 9. Juni im walisischen Cardiff.

Spielplan nach Auslosung 2027 bekannt

Die vier Viertelfinalspiele werden in Dublin, Glasgow sowie ebenfalls in Cardiff und London/Wembley gespielt.

Die UEFA bestätigte drei Anstoßzeiten für das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen: 15.00 Uhr, 18.00 Uhr und 21.00 Uhr (jeweils MESZ).

Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung 2027 veröffentlicht. Die Lose für die EM-Qualifikation werden am 6. Dezember 2026 in Belfast gezogen. Gespielt wird 2028 in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland.

Proteste vor Auftaktveranstaltung

Die abschließenden drei Spiele einer EM in einem Stadion hatte es zuletzt 2021 gegeben. Bei der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Endrunde waren beide Halbfinal-Spiele sowie das Endspiel ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion ausgerichtet worden.

Vor der Auftaktveranstaltung forderte eine Gruppe Aktivisten den Ausschluss Israels aus dem europäischen Fußball . Etwa 50 Menschen warfen der UEFA vor, Blut an den Händen zu haben.

"Schande, UEFA", riefen die Menschen, einige trugen Papiermasken mit dem Gesicht von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Die Aktivisten demonstrierten für ein freies Palästina. Der Nahost-Konflikt beschäftigte den Weltfußball in den vergangenen Monaten immer wieder. Zuletzt beschloss der irische Fußballverband (FAI), den Ausschluss Israels beim UEFA-Exekutivkomitee zu beantragen.

Das sind die Stadien der EURO 2028 in Großbritannien/Irland

Wembley Stadium
Millennium Stadium

