Heuert Ex-Salzburg-Coach bei Manchester City an?

Steht Ex-Salzburg-Cheftrainer Pep Lijnders bald Startrainer Pep Guardiola bei Manchester City zur Seite?

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano beschäftigt man sich beim englischen Serienmeister auf der Suche nach Verstärkung im Trainerteam unter anderem mit Lijnders.

Der Niederländer war zuletzt Cheftrainer beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg, ehe er im Dezember 2024 entlassen wurde.

Auch Ex-Kicker Kolo Toure, der 2011/12 mit den Skyblues englischer Meister wurde und heute als Trainer in deren Jugend tätig ist, ist im Gespräch.

Aber wie kommt's?

Nach der für City-Verhältnisse weniger erfolgreichen Saison - man beendete diese ohne Titel und nur als Dritter in der Premier League - baut man das Trainerteam um Guardiola um.

Sowohl die beiden Co-Trainer Juanma Lillo und Inigo Dominguez, als auch Standard-Trainer Carlos Vicens werden den Verein verlassen.

