Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

Wie hart Verbände Vergehen im Zusammenhang mit Wetten bestrafen, erfahren Yaw Yeboah (28) und Derrick Jones (29) derzeit am eigenen Leibe.

Die beiden ehemaligen Spieler von MLS-Klub Columbus Crew wurden von der nordamerikanischen Profiliga lebenslang gesperrt. Nach Angaben der Liga sollen sie auf ihre eigenen Spiele gewettet haben.

"Vertrauliche Informationen" weitergegeben

Beide hätten demnach bei einem Spiel im Oktober 2024 darauf gewettet, dass Jones eine Gelbe Karte bekommen würde - was dann auch tatsächlich eintrat.

"Die Spieler haben vermutlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt", erklärte die MLS. Es gebe aber keine Anhaltspunkte, dass dadurch Spielergebnisse beeinflusst worden seien. Beide Spieler waren schon zuvor vorläufig suspendiert worden.

Der ghanaische Teamspieler Yeboah hat mit QD Hainiu (China) bereits wieder einen neuen Arbeitgeber gefunden, nachdem sein Vertrag im Jänner aufgelöst worden war. Jones ist noch vereinslos.