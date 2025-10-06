Suche
    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    Der Kapitän von Crystal Palace, Marc Guehi, wird von halb Europa gejagt. Nun schaltet sich auch der FC Bayern ein.

    Der Transfer von Marc Guehi zum FC Liverpool scheiterte im Sommer noch am Veto von Trainer Glasner. Nächsten Sommer ist der Kapitän von Crystal Palace ablösefrei zu haben – und viele Topklubs zeigen bereits Interesse.

    Neben Liverpool und Barcelona soll vor allem der FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung des englischen Nationalspielers haben.

    Nach Informationen von "Sky" ist FCB-Chef Max Eberl ein großer Fan Guehis und würde den Abwehrchef gerne ablösefrei verpflichten.

    Der 25-Jährige selbst soll auf einen Wechsel zu Real Madrid hoffen.

    Serie gerissen - Glasner:

    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

