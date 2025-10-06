Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

Der Transfer von Marc Guehi zum FC Liverpool scheiterte im Sommer noch am Veto von Trainer Glasner. Nächsten Sommer ist der Kapitän von Crystal Palace ablösefrei zu haben – und viele Topklubs zeigen bereits Interesse.

Neben Liverpool und Barcelona soll vor allem der FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung des englischen Nationalspielers haben.

Nach Informationen von "Sky" ist FCB-Chef Max Eberl ein großer Fan Guehis und würde den Abwehrchef gerne ablösefrei verpflichten.

Der 25-Jährige selbst soll auf einen Wechsel zu Real Madrid hoffen.

