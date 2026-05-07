Arda Turan: "Glasner hat mir eine Lektion erteilt"

Am Donnerstag geht es für Crystal Palace und Oliver Glasner im Rückspiel gegen Shakthar Donetsk um den Einzug ins Finale der UEFA Conference League (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel hat die Glasner-Elf vor ihren eigenen Fans alle Trümpfe in der Hand. Dem Oberösterreicher gegenüber steht mit Arda Turan ein Mann, der international bekannt ist. Der Türke lief einst für Barcelona und Atletico Madrid auf.

Turan will von Glasner lernen

Heute bewundert er die Arbeit von Oliver Glasner: "Glasner hat mir im ersten Spiel eine Lektion erteilt. Er hat mich schachmatt gesetzt. Sie haben Tore aus den Bereichen erzielt, in denen sie stark sind, aber wir konnten nicht aus unseren starken Bereichen Tore erzielen."

Die Vorbereitung der Londoner auf Details beeindruckt Turan. "Wir hatten fast 70 % Ballbesitz, aber sie sind das sowieso gewohnt. Gegen City können sie so spielen. Sie haben ein besonderes System und einen besonderen Trainer", so der Donetsk-Coach.

Die Partie aufzugeben ist aber keine Option, er will die Sache in der englischen Hauptstadt wieder ausgleichen. "Ich habe großen Respekt vor Glasner. Ich bin sehr glücklich, dass ich auf dieser Ebene auf einen Trainer wie ihn treffen konnte. Ich mag es nicht nur Gegner zu sein, sondern auch dabei von ihm zu lernen", meint der Türke.

Kampfgeist ist angesagt. "Wenn die Menschen morgens mit Bomben aufwachen und Kinder zur Schule gehen, kann es für den Fußball keine Ausrede geben", macht der Ex-Barca-Kicker klar.

Glasner lobt Turan

Positive Worte bekommt Turan auch von seinem Gegenüber. "Ich finde, Arda Turan hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Der Fußball, den sie auf dem Platz zeigen – und nicht nur die Art und Weise, wie sie spielen, sondern auch die Art, wie sie ihn präsentieren – hat einen klaren Stil. Besonders beeindruckt hat mich ihre disziplinierte Verteidigung und das hohe Tempo, das sie in jedem Spiel an den Tag legen", so Glasner.

Die Emotionalität der Torjubel der Ukrainer imponiert den Oberösterreicher. "Für mich ist das immer der Beweis dafür, dass der Trainer einen großartigen Teamgeist entfacht. Arda Turan gebührt großes Lob. Sie führen die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an und stehen aktuell im Halbfinale. Das ist wirklich eine herausragende Leistung", macht der Palace-Coach klar.