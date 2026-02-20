"Sacked in the morning" - Glasner gerät in die Kritik

Oliver Glasner gerät bei Crystal Palace zunehmend in die Kritik. Der Oberösterreicher kündigte bereits an, den Klub im Sommer zu verlassen.

Nach dem 1:1 bei Zrinjski Mostar im Hinspiel der Zwischenrunde der UEFA Conference League wächst der Unmut der Fans. Aus den letzten 15 Spielen gab es gerade einmal einen Sieg.

Fangesänge gegen Glasner

So gab es auch in Bosnien Fangesänge gegen den eigenen Trainer, der im Vorjahr noch sensationell den FA Cup holte. "You are getting sacked in the morning" und "We want Glasner out" sei laut "Give Me Sport" zu hören gewesen. Auch das Medium selbst fordert den Rauswurf des Österreichers, mit Ex-Spurs-Coach Thomas Frank gebe es einen möglichen Nachfolger.

"Wenn du führst und das Spiel kontrollierst, kannst du ihnen nicht so einfache Chancen geben. Wir müssen heute sehr selbstkritisch sein. Wir haben das Spiel wie gegen Burnley kontrolliert, das Momentum mit einfachen Fehlern aber verloren", wird der Österreicher von der "BBC" zitiert.

Man darf gespannt sein, ob Oliver Glasner seinen Vertrag erfüllt.